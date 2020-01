Renuncia el ministro de Finanzas de Peña Nieto

Luis Videgaray, el ministro de Finanzas de México, renunció a su cargo, aseguró este miércoles una radio local citando a la portavoz de la cartera, un movimiento que ocurre después de un decepcionante crecimiento económico y varios escándalos que involucran al presidente Enrique Peña Nieto.



La renuncia de Videgaray, uno de los ministros más cercanos a Peña Nieto, "ya fue aceptada" por el presidente tras casi cuatro años en el puesto, "confirmó la vocera de la Secretaría", Claudia Algorri, aseguró Radio Fórmula.



Videgaray, un cercano colaborador de Peña Nieto, "no ocupará

ningún cargo público" tras su salida de Hacienda, precisaron las

fuentes.



Hacia las 12:00 HB, se tiene previsto que Peña Nieto ofrezca un mensaje televisivo.



Videgaray coordinó la campaña presidencial de Peña Nieto y se le ha considerado uno de sus consejeros clave desde que asumió el mandato en 2012.



Sin embargo, el desempeño económico de México no ha sido el esperado, desplomándose en un 0,3% en el segundo trimestre, mientras el peso se deprecia frente al dólar.



Por otro lado, Videgaray se ha visto involucrado en un escándalo al conocerse que compró una lujosa casa a un contratista gubernamental.



Ese mismo contratista había vendido una casa a Angélica Rivera, esposa de Peña Nieto y ex estrella de telenovelas, alzando críticas sobre un posible conflicto de intereses.



Una investigación llevada a cabo por la cartera de la Función Pública eximió a Videgaray y al presidente, pero este veredicto fue cuestionado al ser llevado a cabo por un funcionario nombrado por el propio Peña Nieto.