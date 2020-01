Tuto Quiroga: "Manejo de carabineros fue impecable"

El expresidente Jorge Tuto Quiroga calificó una decisión correcta la devolución de los dos carabineros chilenos y aseguró que "la forma de anunciar y ejecutar la entrega sido muy buena, casi impecable que muestra a Bolivia como un país ejemplo para el gobierno de Michelle Bachelet".

"Rara vez me escucharán que diga algo a favor de este gobierno con el que discrepo en caso todo, y me ha dejado sorprendido porque eso es lo que hace una democracia, no criminaliza los impases fronterizos", declaró.

Quiroga sostuvo que esa actitud del gobierno ayuda a Bolivia en el plano internacional porque da señales claras de cómo resolver incidentes fronterizos, pero lo que resta y desfavorece es la actitud del "gobierno servil de Evo Morales a la dictadura atroz de Nicolás Maduro".

"El apoyo a un dictador que ha matado 90 personas resta credibilidad a Evo Morales cuando lo correcto es privilegiar la vía diplomática para la causa marítima y no para defender a Maduro que está consumando un golpe a la democracia y libertad en Venezuela", declaró.

Señaló que en Venezuela hay una catástrofe humanitaria, se vive la inflación y la criminalidad más alta del mundo y cuando la gente protesta, Maduro manda a los militares y grupos sicarios a reprimir en las calles.

Recordó que el mundo entero está viendo lo que hace la dictadura de Maduro y lamentablemente toman apunte qué países respaldan a ese gobierno, donde Bolivia y otros países centroamericanos están inscritos.

Aseguró que todos los países democráticos del mundo han repudiado el reciente ataque a la Asamblea de Venezuela, pero Evo Morales salió a decir "dale duro Maduro" sin tomar en cuenta que hay 90 muertos en tres meses.

Quiroga indicó que recientemente el grupo del G20 expresó su repudio y el papa Francisco también se ha pronunciado por el retorno a la paz y la democracia y se declaró convencido que el próximo domingo, cuando haya el plebiscito y millones de venezolanos en las calles, se habrá frenado la farsa Constituyente de Maduro y se habrá recuperado la democracia y la libertad.