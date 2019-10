Tuto manda a Chile a emplazar a su abuela

El expresidente de Bolivia, Jorge "Tuto" Quiroga, envió a las autoridades de Chile a "emplazar a su abuela", en referencia a la insistente presión de las autoridades del vecino país en sentido de saber si Bolivia acatará o no el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



"Es una conminatoria ridícula, parafraseando a Eduardo Abaroa, Chile debería emplazar a su abuela, no al Gobierno de Bolivia. El Gobierno de Bolivia ha enviado a La Haya la Demanda y si la ha llevado acude a un órgano que va a respetar", afirmó el político.



Señaló que es el Gobierno chileno el que desconoce la competencia de la CIJ y calificó de ridículo que exista esa estrategia comunicacional para exigir que el país emita un pronunciamiento oficial sobre cualquier decisión en La Haya.



"Es una ridiculez que raya en el cinismo que aquellos que no están reconociendo la competencia de La Haya, como lo hace Chile, quiera conminar o emplazar a los bolivianos a que digamos si vamos a acatar ese fallo", argumentó el exmandatario.



En días pasados varias personalidades y autoridades de Chile adoptaron una misma postura, pretender que Bolivia diga si acatará o no la determinación de La Haya, aspecto que fue respondido por el Gobierno nacional, increpando al vecino país por ser el demandado y no reconocer la competencia de la CIJ.