Pobladores bloquean la carretera La Paz-Oruro

Cerca a mil personas del poblado minero de Colquiri bloquean la doble vía La Paz-Oruro en demanda a la conclusión de la ruta que conecta su municipio con la localidad orureña de Caracollo.

Los protestantes, que están concentrados en la comunidad de Panduro, exigen que el gobernador de La Paz, Félix Patzi, firme un acuerdo para compreter su parte económica en el desarrollo de la obra.

El alcalde de Colquiri, Juan Carlos Guzmán, advirtió con no levantar el bloqueo si es que Patzi no rubrica el acuerdo con la Administradora Boliviana de Caminos (ABC) para terminar el proyecto vial.

El burgomaestre detalló que la Gobernación de La Paz tiene que desembolsar 5 millones de dólares como su parte, mientras que la Gobernación de Oruro 12 millones de dólares y el Gobierno central 21 millones de la moneda estadounidense, que es en calidad de crédito a través de la Coorporación Andina de Fomento (CAF).

"No levantaremos el bloqueo si es que el gobernador (Patzi) no firma el acuerdo. Esta es no es una movilización política sino es de carácter reivindicativa", remarcó Guzmán.

Varias flotas, camiones de carga pesada y vehículos públicos y privados están parados en Panduro a la espera de una solución. Otros movilizados buscan vías alternas.