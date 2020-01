Gísela López Rivas: “La auditoría la hicieron a su medida”

Cuando Gísela López asumió la gerencia de Bolivia TV, una de sus primeras tareas fue firmar una auditoría a un proyecto sin observaciones. Le dijeron que tenía 24 horas para hacerlo. “No era maga para saber lo que había pasado en gestiones pasadas”, dice. Ahora que es ministra, tras un año de investigaciones, debió llamar a la Contraloría para que investiguen supuestas irregularidades en ese mismo programa.



¿Cómo comenzó su investigación?

Fue a raíz de denuncias verbales de los trabajadores de base de Bolivia TV. Desde el 8 de octubre de 2015, día en el que entro al canal, los trabajadores comienzan a darme sus testimonios, pero no había pruebas. A través del equipo que me acompañaba comienzo a recibir documentación.

Entre diciembre y enero destituyo a todos los gerentes del canal. No habían dejado archivos ni nada de los proyectos que manejaban. La estructura que armaron hizo que los proyectos nacieran de la gerencia técnica y no de planificación. A mediados de 2016, después de tener los documentos sueltos, me fui al Ministerio de Transparencia a mediados de 2016 y me dieron un equipo técnico, que trabajaba en coordinación con el mío. Resulta que los hechos de corrupción son bien maquillados, documentalmente hablando, por eso nos ha costado casi un año hacerlos. Tuvimos que meter técnicos para poder contrastar si los equipos existen, si funcionan y dónde están.



¿Las auditorías no registraban estas irregularidades?

La auditoría había sido concluida y la hicieron a su medida. Daba como resultado que todo estaba correcto.



¿Qué irregularidades encontró en su investigación?

Se advierte la inexistencia de equipos que supuestamente se adquirieron. Comenzamos con la revisión de los términos de referencia. Advertimos en este mismo proyecto equipos que no funcionan como deberían, por ejemplo, 10 islas de edición que en realidad son 10 computadoras domésticas. Se ha advertido sobreprecio en la compra del equipamiento.



¿Y esto solo en uno de los seis proyectos?

Sí, es el proyecto multimedia el que he denunciado hoy. Desde hoy, por 15 o 20 días, estamos estudiando cinco contratos más, de cuatro proyectos restantes, que tienen serios indicios de irregularidad. Estos seis contratos suman más de Bs 131 millones susceptibles de hechos de corrupción.



¿Corresponden a la misma gestión?

Estos seis proyectos se contrataron entre 2013 y 2014.

La exministra Paco dijo que dejó 30 auditorías en curso, ¿son parte de estas denuncias?

No puedo mezclar el ministerio con Bolivia TV. No tiene dependencia directa, es una empresa como BoA o como Entel.



¿Qué viene ahora?

Pedimos que los auditores trabajen por tiempo y materia en la revisión de estos cinco contratos. Los responsables de ejecución de estos proyectos son los gerentes que estuvieron al mando de Bolivia TV en 2013 y 2014.