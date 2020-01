“Yo no tengo días malos porque no soy mujer”

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, desató una ola de críticas en las redes sociales después de señalar que él no tiene días malos como jefe de Estado del Kremlin por que no es una mujer.

De acuerdo con el diario español El País, Putin brindó esta declaración durante una entrevista para un documental que está siendo dirigido por el cineasta Oliver Stone.

“Yo no soy mujer, así que no tengo días malos. No pretendo insultar a nadie; es solo la naturaleza de las cosas. Hay ciertos ciclos naturales”, dijo mientras paseaba por la sala dorada del trono en el Kremlin.

No es la única declaración polémica que ha hecho Putin durante la filmación. En otro momento de la entrevista, Stone pregunta sobre la discriminación contra los homosexuales y Putin la niega.

El cineasta le plantea entonces una situación hipotética: si se ducharía junto a un gay en un submarino. “Bueno, preferiría no ir a la ducha con él. ¿Para qué provocarlo?, tu sabes, soy maestro de judo”, ha contestado riendo, según Bloomberg.

El documental, en el que Putin aparece conduciendo un auto por Moscú y haciendo ejercicio, fue grabado en febrero y será transmitido la próxima semana en la cadena estadounidense NBC News.