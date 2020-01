'El encantador de perros' es encontrado inocente

"El encantador de perros" de la TV César Millán no enfrentará cargos luego de una investigación por denuncias de crueldad animal relacionadas con un episodio de su programa en el que un perro le mordió la oreja a un cerdo, informaron las autoridades el lunes.



Según publica La Tercera, la investigación demostró que el perro escapó accidentalmente del control de Millán y que las personas presentes capturaron de inmediato al perro, atendieron al cerdo y llamaron a un veterinario, quien dijo que no habí­a necesidad de tratamiento, escribió el vicefiscal de distrito de Los Angeles David Jacobs en una evaluación sobre el caso.



"No hay evidencia de que el cerdo fue usado como señuelo, y todos los involucrados que vieron el incidente consideraron que fue un accidente", señala la evaluación. "Aunque en el video el cerdo aparece sangrando, lo que hizo el perro fue simplemente morderlo y no desgarró ni le arrancó piel".



Millán dijo en un comunicado que estaba complacido con el resultado, aunque no sorprendido. "Nuestros procesos para el manejo de los animales son seguros y compasivos... Seguiré con mi trabajo para rescatar y rehabilitar incluso a los perros con problemas más graves, lo que ha salvado la vida de miles de animales que de otra forma habrían sido sacrificados", dijo Millán.



La denuncia comenzó en internet basada en imágenes del programa de televisión de Millán "Cesar 911" en las que un perro mestizo bulldog-terrier francés llamado Simón era entrenado para cambiar su comportamiento, pues tení­a antecedentes de atacar a otros animales, incluyendo a los cerdos de su propietario.



Simón persiguió y mordió al cerdo después de que Millán colocó a los animales juntos en un patio. Una petición en Change.org pedí­a que Nat Geo WILD retirara el programa del aire y señalaba que los métodos de Millán eran inhumanos.