El histórico concierto de los Rolling Stones en Cuba llega al cine

Fue un día histórico para el rock and roll y Cuba. El 25 de marzo pasado The Rolling Stones se convertía en la primera banda en ofrecer un concierto gratuito en la Isla, que unos días atrás había recibido al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama.



Ahora, gracias a la magia del cine, este evento podrá revivirse en pantalla gigante y Bolivia es uno de los países donde se podrá disfrutar el concierto completo.



Cinemark ofrece este viernes 23 de septiembre a las 20:00 "The Rolling Stones Havana Moon Live in Cuba", la película del concierto de la banda británica en La Habana.



La presentación musical fue filmada por el premiado director Paul Dugdale, y el resultado es un documental musical único que muestra de cerca como se vivió aquel día en el que asistieron 400.000 personas al complejo habanero conocido como Ciudad Deportiva.



"El público se verá sumergido en un fantástico sonido completoconimágenes enalta definición y sorpresas que acompañarán el evento y que ningún fanático del rock and roll se debería perder”, aseguró Tatiana Monje, jefe de marketing de Cinemark Bolivia.



La entradas ya se encuentran a la venta en la boletería de esta sala cinematográfica.



Mira en la parte de arriba un adelanto del documental