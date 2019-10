Pérez logró entrevista con Muñoz por un catedrático

Fernando Reyes Mata, diplomático chileno, fue quien ayudó al sacerdote jesuita y director de radio Fides, Eduardo Pérez, a conseguir la entrevista con el ministro de Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, que causó sorpresa en medios nacionales y del vecino país.



"El embajador Fernando Reyes Mata, que fue embajador de Chile en Costa Rica, él es Demócrata Cristiano, fue embajador en China y Nueva Zelanda y él me dio clases de radio en la escuela de Periodismo de Chile y formó parte del tribunal que evaluó mi tesis ", recordó el comunicador.



Conoce más: Chile reitera ofertas y Bolivia ve negativa al diálogo



Durante el programa del "café de la mañana", Pérez reveló que ese personaje, a quien conoció en 1972 en la Universidad Católica de Chile, lo colaboró para entablar la conversación con el jefe de la diplomacia del vecino país.



"Yo creo que en una entrevista y ante una personalidad de un país que en ese tema, lamentablemente, no es amigo, mi objetivo era que fuera una entrevista plácida y tranquila, para que él no se sintiera interpelado ni acosado", afirmó escuetamente el director de esa radio.



Lee también: Cambios sacuden estrategia chilena e imitan a Bolivia



En la entrevista telefónica, que tuvo lugar el pasado sábado, el Canciller de Chile advirtió la necesidad de buscar soluciones "creativas" al diferendo marítimo existente y ofreció mejorar el acceso de Bolivia al océano Pacífico, incluso por sobre el Tratado de 1904, pero sin soberanía.



"Organizarla no fue sencilla, hubo que llamar muchas veces a Santiago, ellos también me llamaron. Hubo que gestionar, ellos habían insistido mucho en media hora y al final fue 45 minutos. Yo creo que el dijo varias cosas importantes, la primera dijo que, textual, Arica es un puerto boliviano", señaló Pérez.



Conoce más: Paco acusa a Muñoz de injerencia interna



El contacto de Muñoz con radio Fides tuvo lugar después de la decisión gubernamental de cerrar la oferta de una entrevista en el canal estatal, debido a que la autoridad descartó viajar a La Paz para atender la posibilidad.