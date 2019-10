Maduro recibe mensaje de Castro tras su derrota

"Estaremos siempre junto a ustedes", dice el mensaje que Raúl Castro, gobernante de Cuba, le envió hoy al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que en la víspera vio como el "chavismo" fue derrotado en las elecciones legislativas.



"Estimado Maduro: He seguido, minuto a minuto, la extraordinaria batalla que han dado y escuché con admiración tus palabras", señala la primera parte del mensaje que fue difundido por los medios locales de esa isla.



Agrega: "Estoy seguro de que vendrán nuevas victorias de la Revolución Bolivariana y Chavista bajo tu dirección. Estaremos siempre junto a ustedes", concluye la corta nota que fue remitida al Gobierno venezolano.



Por primera vez en más de 16 años, la oposición se adjudicó una victoria frente al "chavismo" en unas legislativas al obtener al menos 99 de 167 escaños. El oficialismo logró 46 escaños, pero aún quedan por dirimir 22 bancas, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).



Maduro, tras conocerse la tendencia de la votación, aceptó la derrota en las urnas y la atribuyó a la "guerra económica". "No me queda duda de que la guerra económica inhibió a parte del electorado, por ahora", afirmó.