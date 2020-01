Critican que Gobierno se preste a canjear a rehenes

El jefe de la bancada de Unidad Demócrata (UD) en el Senado, Arturo Murillo, manifestó que la administración de Evo Morales ingresa a un terreno peligroso al afectar a la institucionalidad jurídica y democrática al negociar y canjear los secuestrados por detenidos, en el conflicto con los ministros cooperativistas.



“Los secuestradores tienen que ir a la justicia y ella verá la gravedad del problema si los mandan a la cárcel o los cautelan, pero la justicia debía definir (el caso), pero directamente, el Gobierno, negociar con secuestradores me parece altamente negativo para los bolivianos y el proceso democrático (…) Sabemos que el Gobierno maneja la ley, la Fiscalía, los jueces y los tiene bajo sus zapatos”, afirmó.



El legislador opositor explicó que si el Gobierno hoy negoció el secuestro de los policías, mañana será con otros sectores como los cocaleros, transportistas y otras organizaciones o gremios, cuando el Órgano Ejecutivo no debía negociar el delito del secuestro, por lo que están sentando un mal precedente.



“A mí no me preocupa la ley (cuestionada por los mineros) sino violar las leyes en el país (que) nos debe alarmar a todos los bolivianos, porque está bien que Bolivia tenga la grandeza de tener autoridades que estuvieron involucradas en terrorismo, el secuestro y el asesinato, pero ahora (que algunas) autoridades negocien con secuestradores es grave”, sostuvo.



En las últimas horas, diferentes medios de comunicación informaron del canje de cerca de medio centenar de efectivos de la Policía Nacional que fueron secuestrados por los mineros cooperativistas quienes se movilizaron y enfrentaron a los uniformados con el fin de mantener el bloqueo de carreteras en rechazo de la modificación a la Ley General de Cooperativas, que todavía no fue promulgada.