Caravana y Gobierno van al diálogo para cerrar lío

La caravana de las personas con discapacidad asistirá al diálogo que fue convocado por el Gobierno a las 20:00 en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), tras casi 20 días de estar en vigilia en La Paz, después de una marcha de 35 jornadas de Cochabamba.



El ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso remitió la carta que fue recibida por la dirigencia del sector movilizado. Jorge Flores, representante del sector en La Paz, confirmó que asistirán y que plantearán como el primer punto el bono mensual de 500 bolivianos.



En la nota enviada por la autoridad estatal, a diferencia de invitaciones anteriores, no considera "inviable" la petición de las personas con discapacidad, solo señala la "búsqueda de un acuerdo beneficioso", sin dar mayores detalles.



La madrugada de hoy el Gobierno nacional logró un acuerdo con el grupo de sordos y mudos que acompañó la caravana, hecho que fue rechazado por la dirigencia nacional que permanece a una cuadra de la plaza Murillo.



La pasada jornada se registraron nuevos hechos violentos, cuando la caravana intentó ingresar a plaza Murillo y la Policía tuvo que redoblar el control, al grado de reforzar los controles de ingreso a cercanías de Palacio quemado, ocasionando largas filas de funcionarios e incluso autoridades.



Existe un acuerdo de 42 puntos que el Gobierno alcanzó con un grupo de personas con discapacidad que no marchó desde Cochabamba, mismo que fue respaldado en las últimas horas por las personas que no oyen ni hablan. Se prevé que ese sea el documento a considerarse.



