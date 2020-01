Exprimite estas series en junio, ¡empezá ya!

Si te fascinan las series, no te equivocaste de página. Acá encontrarás una lista de las 15 mejores series de Netflix, según la crítica especializada, los expertos y también la cantidad de premios (no por nada se llevan tantos galardones). Lo sentimos, no está Juego de Tronos porque HBO no se la cedió a la plataforma de internet.

TELARAÑA DE GÉNEROS

Sin número de importancia, aparece claramente House of Cards, producida por Netflix. En mayo se ‘colgó la nueva temporada y ya suman cinco desde 2013, cada una de 13 episodios. Con el dos veces ganador del Óscar Kevin Spacey y la triunfadora del Globo de Oro Robin Wright. Los dos protagonizan este drama político cien por cien recomendado, condimentado con avaricia, poder y mentiras.

En el menú interactivo encontrarás Stranger Things, pero ¡cuidado!, porque una vez que veás el primer episodio ya no querrás soltarla. Los aires de los años 80 y la ficción que llega a tocar las puertas de la realidad, además de brillantes actuaciones, como la de Winona Ryder y Millie Bobby Brown, son detalles que la hacen una de las favoritas.

The Fall no se queda atrás. En este desesperante drama Gillian Anderson y Jamie Dornan se combinan a la perfección. Solo tiene 17 episodios, después querrás más. También hay otras, como la turbulenta American Horror Story, la divertida Orange is the new black o la adictiva Vikingos. Leete todas las reseñas y después apretá play.