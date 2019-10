La Policía advierte que no permitirá cerco a Santa Cruz

La Policía anunció que no permitirá el bloqueo de las principales carreteras de ingreso a la ciudad de Santa Cruz que anunció la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), para exigir cambios en la redistribución de los recursos que obtiene la Gobernación por concepto de regalías y del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).



Cerco a Santa Cruz

El comandante departamental de la Policía, Sabino Guzmán, manifestó que se desplegarán uniformados en las principales vías para evitar que el departamento quede incomunicado. “Es una obligación de la Policía garantizar el tráfico en todo el departamento”, recordó.



Desde la Gobernación anunciaron que enviarán una nota formal al Ministerio de Gobierno para garantizar que la Policía actúe. “Está bien que protesten pero no pueden bloquear las carreteras”, manifestó Vladimir Peña, secretario de Gobierno, de la Gobernación de Santa Cruz.



Piden diálogo

El presidente de Amdecruz, Rodolfo Vallejos, justificó el bloqueo indicando que la Gobernación no distribuye de manera equitativa los recursos que percibe por concepto del IDH y de las regalías petroleras. Dijo, además, que se adeuda cerca de Bs 200 millones a 27 municipios. “No deberían atender solo a los alcaldes del Movimiento Demócrata Social (MDS, partido de Rubén Costas)”, manifestó Vallejos, alcalde de Cabezas por el Movimiento al Socialismo?(MAS).



Amdecruz critica el Decreto Departamental N.º 228, en el que se establecen límites en la asignación de recursos en proyectos que sean ejecutados con las regalías departamentales. Si son de infraestructura productiva, la Gobernación los financiará en un 80%, si son de índole social con el 65% y con un 50% si son de otra naturaleza. La contraparte deberá ser asumida por los municipios.



Menos recursos

El secretario de Economía y Hacienda de la Gobernación, José Luis Parada, explicó que los recursos que percibía el departamento mermaron por la caída del precio internacional del petróleo pero también por recortes impuestos desde el Gobierno central como el pago de la renta Dignidad y la asignación de nuevas competencias. “En principio administrábamos Bs 1.800 millones, ahora son cerca de 900 millones de los que 300 millones están destinados a la salud, una competencia asignada a las gobernaciones”, indicó.



Para compensar la reducción de los ingresos, Parada propone que los departamentos perciban el 15% de las regalías y se realice una redistribución de la coparticipación tributaria de manera que el 50%?sea administrado por el Gobierno, 22%?por municipios, 20% por las gobernaciones, 6% sea destinado a universidades y 2% a pueblos indígenas