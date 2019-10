Valverde ve que denuncia golpeó honestidad de Evo

Carlos Valverde habló en el programa "Oppenheimer presenta" de la cadena estadounidense CNN. El periodista explicó su denuncia por tráfico de influencias entre el presidente Evo Morales y Gabriela Zapata, su ex novia y ahora ex gerente de la empresa China CAMC, que logró millonarios contratos en el país.



"Yo diría que ha habido un impacto, puede que haya habido un impacto fuerte. A veces conversando con gente amiga me dicen que esta es "la gota que rebasó el vaso". Sabes qué pasa, que nunca, nunca nadie había tocado, había llegado al presidente Evo Morales", argumentó en la entrevista el comunicador.



Además señaló que "estábamos seguros seguros de que el presidente Morales no tenía relación con dinero, no metía la mano a la lata. Hoy nos queda la gran duda, yo soy uno de los principales que no cree eso, nos queda la gran duda de que el presidente Evo Morales sea tan honesto como él dice".



Reiteró también en repetidas veces que "no hay ninguna posibilidad para que ella esté por méritos en la empresa", a tiempo de detallar que Zapata tiene relaciones con empresas que trabajaron con el Estado desde 2009, sin que documentación académica la avale para ocupar altos cargos.



El presentador del programa, Andrés Oppenheimer, lamentó que desde el Gobierno nacional ninguna autoridad quisiera hablar del tema y tampoco desde la firma China. "Mandamos cuatro correos y llamamos más de una docena de veces a la ministra de Comunicación, Marianela Paco, pedimos una entrevista, pero nunca nos respondieron".



"Señores, solo queremos escuchar las dos campanas, pero si ustedes no quieren responder, después no se quejen eso no se vale", explicó el conductor del programa, que al final invitó al propio presidente a estar en el segmento para decir su verdad.