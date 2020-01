Todo lo que debes saber sobre la feria E3

La cuenta regresiva anual de los gamers está por terminar. Este martes arranca la Electronic Entertainment Expo (conocida como E3), la mayor feria de videojuegos del mundo, en la que los gigantes de la industria presentan nuevas consolas, juegos digitales y tendencias tecnológicas.

Durante dos días, empresas como Sony o Nintendo, presentarán en Los Ángeles (EEUU) nuevos títulos y anunciarán proyectos que tendrán a los jugadores soñando con el próximo evento durante el resto del año.

La E3, que nació en 1995 por el creciente número de fanáticos de los videojuegos, fue el escenario de estrenos de juegos que fueron un hito, mostró novedades en realidad virtual, como PlayStation VR, o consolas 4K. En su versión 21, estos son algunos anuncios más esperados por los gamers, según portales de tecnología.

Playstation

Sony, empresa creadora de las consolas PlayStation, prometió “mas juegos y menos charla” en su conferencia, según señala el portal 3d juegos.

Death Stranding, The Last of Us 2, el nuevo God of War, o incluso la reedición de Final Fantasy VII, son algunos de los títulos que tendría que dar Sony (y que muchos esperan) para enloquecer a sus jugadores y aumentar la expectativa por estos juegos.



EA Sports

Este año destaca la saga de la FIFA 2018, una de las más buscadas por los fanáticos del fútbol en todo el mundo, que incorpora por primera vez en la portada a Cristiano Ronaldo, el máximo goleador del Real Madrid.

Xbox

La marca de videojuegos de Microsoft puede presentar Project Scorpio, la consola que fue anunciada el año pasado y que apunta a convertirse en la plataforma más potente jamás creada.



Nintendo

A comienzos de año lanzó al mercado Nintendo Switch. Ahora el desafío es ofrecer un catálogo de juegos más variado y extenso. Por otra parte, tras el éxito alcanzado con Mario Bros y Pokémon Go, se espera que sigan proponiendo versiones nuevas de títulos viejos.

Los juegos en línea también tienen un lado constructivo

La Industria 4.0 es un concepto que aglutina diferentes tecnologías, como robótica, internet de las cosas, inteligencia artificial realidad virtual o realidad aumentada.

la actualidad, señala un artículo publicado en el diario español El País, compañías de todo el mundo empiezan a aplicar tecnología 4.0, relacionada con los videojuegos, para instrucciones de montaje de equipos, verificación y control de calidad, simulación de utilización de maquinaria y protocolos de seguridad, entre otros procesos. Por lo cual, según un estudio citado en el artículo, tener experiencia en manejo de juegos digitales puede ayudar en la formación profesional para desarrollar herramientas de realidad virtual aplicada a diversas industrias.