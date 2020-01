Un 97% del dinero llegó como desembolso a filial y para reinversión

¿Son nuevas las inversiones que ingresan al país desde el exterior? De acuerdo con el reporte de Capital privado Extranjero que realiza anualmente el BCB, hasta julio de 2016 -último informe desagregado- un 60% de la Inversión Extranjera Directa bruta que ingresó al país (unos $us 230 millones) corresponde a desembolsos para filiales (dentro de una misma compañía multinacional) y un 37,9% se trata de utilidades reinvertidas por las mismas entidades que ya operan en el país.

Hasta el 2018, según cita la Cepal, la empresa francesa Total anunció la inversión de $us 800 millones en Bolivia para ampliar Incahuasi; Repsol proyectó inyectar $us 1.500 millones luego de aumentar la producción del campo Margarita; la británica BG Group prevé invertir $us 300 millones para explorar varias zonas del país hasta el 2019 y la petrolera rusa Gazprom y Petrobras anuncian inversiones de $us 2.000 millones para la exploración en los próximos años.



Pero también se cuantifican las desinversiones. En 2015 se destinó para la amortización por parte de las empresas residentes de la deuda con sus casas matrices en el exterior y para el pago al grupo Iberdrola S.A, Iberdrola Energía y el grupo inversor Paz Holdings de Bermudas por la nacionalización de Electropaz, Elfeo, Cadeb y Edeser.



El economista Carlos Hugo Barbery, indicó que, además de que Bolivia no captó recursos de nuevas empresas en estos últimos años, no se conoce un nuevo mercado que se haya abierto para que los privados puedan llegar a mercados internacionales. “Mientras los demás están firmando tratados de libre comercio, en el país se está apostando por el mercado interno, el cual es muy pequeño”, expresó.

Ronald Nostas, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), precisó que en Bolivia se destina alrededor de 1.025 horas por año (equivalente a unas 11 jornadas laborales al mes) para cumplir obligaciones extraproductivas como el pago de impuestos y de aportes laborales.

Además, recordó que, según una encuesta que realizaron a 643 empresas formales del país, un 88% de estos ve que existe una sobreregulación fiscal que limita la realización de nuevos negocios.



El ministro de Economía, Luis Arce Catacora, recordó en su balance 2016 que mientras varios países de la región se han visto afectados por la desaceleración económica y recortan el gasto público, incrementan impuestos, privatizan o despiden, el Gobierno impulsó la inversión pública y mantuvo los mecanismos de protección social.

Arce indicó que para 2017 proyectan un crecimiento del PIB de un 4,8%, una inversión pública de $us 6.189 millones y una inflación de un 5,03%