La barba de Charly

Charly fue el que nos encontró. En el consulado de Bolivia en San Pablo un hombre con barba y ojos tristes pensó que Clovis de la Jaille era trompetista. “¿Estás buscando un espacio para tocar?”, le dijo y quiso saber dónde ocultaba su instrumento. Clovis le respondió que era fotógrafo de EL DEBER y que el periodista estaba perdiendo el tiempo en la oficina del cónsul. Yo había acudido al consulado como última oportunidad para no abortar el viaje, porque los contactos que hice en Bolivia se habían echado a perder cuando empecé a tocarles sus puertas. “He venido a buscar bolivianos sometidos a tratos inhumanos en los talleres de costura”, le dije a Charly después de saludarlo. “Vos comprá la gasolina y yo te meto y te saco de donde nunca te has imaginado”, me aseguró.

Con Clovis nos sentamos dentro de esa peta roja que Charly manejaba con la confianza de Senna. Él nos metió al estómago de la bestia. A esos rincones donde hay bolivianos que ‘esclavizaban’ y bolivianos que eran ‘esclavizados’ en los talleres de costura. Charly era amigo de los dioses y de los diablos, de los sometidos y de los verdugos, de los que durante 20 horas al día estaban agachaditos en las máquinas de coser y de los que desde el rellano de alguna puerta les controlaban el número de prendas que debían producir, las veces que podían ir al baño y los minutos que tenían como derecho para tomar una sopa escurrida. Sabía que Charly era la llave para que yo conociera esa realidad que estaba buscando.

Su nombre es Marco Antonio Hinojosa y aquel 2006 tenía 60 años. Se parecía a Lula da Silva, tenía una escarabajo bronca del 68 y una hija bonita que cuando le sonreía, le componía el mundo horrible que sentía que hay a su alrededor. Charly era un tipo bueno, me dijo un ‘esclavo’ de un taller que lo conocía. Eran muchos los que sabían de su existencia. Él les hacía los trámites para sacar los documentos de residencia y estaba pendiente de los ojos de los bolivianos, porque cuando veía que algunos se ponían amarillos, emitía un grito de guerra. “¡Carajo, chango!, vos estás con anemia o tuberculosis.” Eso les decía y la enfermedad era una excusa para sacarlos del encierro