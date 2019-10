Google quiere frenar el 'porno venganza'

Google declaró este viernes que piensa tomar medidas para eliminar de sus resultados de búsqueda el "porno venganza", o imágenes de carácter sexual explícitas de personas que no hayan consentido en su publicación.



El gigante de Internet añadió que pronto creará un formulario en línea para permitirle a las víctimas solicitar la supresión de este tipo de contenidos del buscador.



"Nos hemos enterado de muchos casos preocupantes de "porno venganza": cuando una expareja busca humillar públicamente a una persona subiendo imágenes privadas de ella, o cuando hackers roban y distribuyen imágenes de las cuentas de las víctimas", expresó el vicepresidente de Google Search, Amit Singhal, en un blog de la empresa.



"Sextorsión"



"Algunas imágenes hasta han ido a parar a sitios web de "sextorsion", que cobran dinero a las personas que desean eliminar las imágenes de internet. Nuestra filosofía siempre ha sido que (los resultados de) las búsquedas siempre deben reflejar toda la web. Pero las imágenes del porno vengativo son sumamente personales y emocionalmente dañinas, y solo sirven para degradar sus víctimas --que principalmente son mujeres".



Singhal prometió que Google "va a respetar los pedidos de las personas que lo soliciten de suprimir de los resultados de las búsquedas desnudos o aquellas imágenes sexualmente explícitas que hayan sido compartidas sin su consentimiento".



El vicepresidente de Google precisó que se trata de "una norma estrecha y limitada, similar a como tratamos los pedidos de eliminación de otros tipos de información personal sumamente sensible, como números de cuentas bancarias y firmas", que pueden llegar a aparecer en los resultados de búsqueda.



"Sabemos que esto no va a resolver el problema del porno vengativo -no somos capaces, por supuesto, de suprimir estas imágenes de los sitios web donde se encuentran-, pero esperamos poder ayudar respondiendo a los pedidos de la gente que quiere eliminar este tipo de imágenes de nuestros resultados de búsqueda".



Twitter ya bloqueó estos contenidos



Twitter implementó medidas similares el año pasado, prohibiendo "fotos íntimas o videos que hayan sido filmados o difundidos sin el consentimiento del sujeto".



El agregador de noticias Reddit también tomó medidas para frenar la publicación de imágenes de carácter explícito sin el consentimiento de las personas que ahí figuran, luego de haber sido criticado por permitir la difusión de fotos hackeadas de estrellas de Hollywood desnudas.



Google es parte de una disputa legal en Europa en un caso similar. Un panel de la Unión Europea le ordenó a la empresa que cumpliera con los pedidos de parte de particulares de borrar enlaces hacia información obsoleta o incorrecta sobre ellos en las búsquedas.