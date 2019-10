Revelan nuevas imágenes del episodio VII de Star Wars con Harrison Ford

La presidenta de Lucasfilm y productora, Kathleen Kennedy, y el director J.J. Abrams presentaron un adelanto de la próxima entrega de "Star Wars" en una convención para seguidores que arrancó hoy en Anaheim, en el sur de California.



El "teaser", recibido con una sonora ovación por los miles de asistentes al evento, mostró imágenes del nuevo planeta desértico Jakku, el nuevo robot BB8 y enlazó la trilogía original con el siguiente episodio, "Star Wars: Episode VII - The Force Awakens", que verá la luz en diciembre.



El breve video enseña el cadáver del villano Darth Vader mientras se escucha la voz de Luke Skywalker (Mark Hamill) hablando de cómo la Fuerza ha pasado de generación en generación en su familia.



Harrison Ford reaparece como Han Solo al final, acompañado del personaje de Chewbacca, al que se le escucha decirle: "Estamos en casa".



La historia de "Star Wars: Episode VII - The Force Awakens" tiene lugar varias décadas después de los acontecimientos narrados en "Return of the Jedi" (1983).



"Star Wars" vio la luz en 1977 con una película apodada "A New Hope", seguida por "The Empire Strikes Back" (1980) y "Return of the Jedi" (1983).



La segunda trilogía contó cronológicamente los hechos que ocurrieron antes de "Star Wars" (1977) y empezó con "Episode I: The Phantom Menace" (1999) y continuó con "Episode II: Attack of the Clones" (2002) y "Episode III: Revenge of the Sith" (2005).



La celebración "Star Wars", que cumple su décimo aniversario, se desarrollará hasta el 19 de abril en el centro de convenciones de Anaheim.