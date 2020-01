Urquizu no va a La Paz por conflicto en Incahuasi

El gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, dijo este lunes que no asistirá mañana a la ciudad de La Paz a la reunión que convocó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para presentar el informe final sobre el campo Incahuasi.



La estatal petrolera citó para este martes a las 9:00 a los gobernadores de Santa Cruz, Rubén Costas, y Chuquisaca, Estaban Urquizu, para presentarles el informe final de la consultoría del campo Inachuasi que realizó la empresa canadiense GLJ Petroleum Consultants LTD.



"A qué vamos asistir si nos han hecho conocer. A uno un día antes y a Chuquisaca después de un día. Ya conocemos todo el informe, y por eso queremos decir a las autoridades que siempre vamos a pedir respeto a Chuquisaca, si bien tenemos un color político, pero en la parte de los límites estamos muy claros", manifestó a radio ACLO de la red Erbol.



Además, dirigentes del Comité Cívico, parlamentarios y autoridades ejecutivas de Chuquisaca se han declarado en estado de emergencia.



El jueves 4 de agosto, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, en un acto público confirmó que el megacampo gasífero Incahuasi está 100% en suelo cruceño.



Ante esta situación, el titular de la estatal petrolera, Guillermo Achá, afirmó que los resultados técnicos brindados por la empresa canadiense GLJ son preliminares y que se basaron en puntos referenciales y no definitivos y que era prematuro indicar que las regalías, producto de la venta de gas, se quedarán en su totalidad en Santa Cruz.