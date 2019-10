Chile acepta visita de canciller pero advierte que debe respetar reglas

El Gobierno de Chile informó este jueves que la Cancillería de Bolivia comunicó la llegada del ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca al puerto de Arica el próximo domingo. Sin embargo aclaró que no se trata de una visita oficial debido a que no se coordinó la agenda de manera formal.



"El gobierno de Bolivia ha respondido a la advertencia del

gobierno de Chile en cuanto a la necesidad de formalizar el anuncio de dicha visita. Sin embargo, el gobierno boliviano también ha optado, hasta ahora, por prescindir de un acuerdo previo y explícito sobre la agenda de esta actividad, motivo por el cual aún debe ser considerada una visita privada", señala un comunicado de la Cancillería de Chile.



Las autoridades chilenas explicaron que la comitiva boliviana, que además de Choquehuanca estará conformada por legisladores y periodistas, deberá cumplir las formalidades que se exigen a los ciudadanos extranjeros que ingresan a su país.



"Chile dará las facilidades para que los desplazamientos que el señor Ministro y sus acompañantes realicen en territorio nacional sean fluidos y seguros, pero estrictamente ajustados al ordenamiento jurídico chileno, en particular la reglamentación de seguridad portuaria", agrega la nota.



Según señala la nota, el viaje de las autoridades bolivianas se realizará entre el 17 y 19 de julio próximos.