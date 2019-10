Ahora el papa Francisco sorprende con ¡una app!

El papa Francisco está al día con las nuevas tecnologías, no solo usa Twitter y Youtube, sino también se une a las aplicaciones para teléfonos móviles, computadoras y tabletas.



Este viernes el Vaticano lanzó "Click to Pray", la nueva función digital a través de la cual el pontífice difundirá sus intenciones mensuales de oración y motivará al diálogo religioso, sobre todo entre las personas jóvenes.



La app presenta una oración diferente para cada uno de los 365 días del año, para rezar por los desafíos de la humanidad y unirse a diferentes culturas, idiomas y personas alrededor de esta causa universal.



También presente en Youtube, el papa difunde un video mensual en el que pide a la gente orar por algo especial cada mes. Aunque aún no salió el de marzo, te mostramos los de enero y febrero:



Mira el primer video de los que hará cada mes el papa



Mira el segundo video del año del papa Francisco