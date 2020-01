Lady Gaga debutará como protagonista en el cine

La cantante y actriz estadounidense Stefani J. A. Germanotta, más conocida como Lady Gaga, prepara su debut como protagonista en la versión del largo Nace una estrella.



La casa productora Warner Bros confirmó la contratación de la artista para asumir el rol de una joven promesa de la canción en su descubrimiento y ascenso.



Su contraparte masculina será el también estadounidense Bradley Cooper quien a su vez se estrena como realizador del filme, en el que alterna además como productor y guionista.



Tras el visto bueno de la Warner sobre e proyecto, Lady Gaga escribió en redes sociales acerca de su inclusión: "Estoy entusiasmada de que Cooper me dirija y de protagonizar con él este proyecto. Es un artista visionario brillante".



Antes, Gaga ya había incursionado en el cine con los filmes Machete Kills (2013) y Sin City: A Dame to Kill For (2014), aunque el reconocimiento a su trayectoria como actriz le llegó con la serie televisiva American Horror Story, por la que ganó el Globo de Oro a la mejor actriz de una miniserie.



La estrella del pop de 30 años de edad, se encargará también de la composición de los nuevos temas del filme cuyo estreno se fijó para 2017.



Con esta, serán tres los filmes basados en la historia original de 1937, protagonizada por Janet Gaynor y Frederic March bajo el título A star is born. En 1954 Judy Garland y James Mason ocuparían los roles de la pareja central, recreados nuevamente en 1976 por Barbra Streisand y Kris Kristofferson.



Gaga, además, anunció el lanzamiento de su próxima canción, titulada Perfect illusion, que saldrá en septiembre.