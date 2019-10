Niña supera coeficiente de Einstein y de Hawking

Nicole Barr, una estudiante inglesa de 12 años de ascendencia gitana y que sueña con ser médica, es dueña de un coeficiente intelectual (CI) de 162 puntos y que es superior a los 160 de los célebres Albert Eintein y Stephen Hawking.



La pequeña es residente en Harlow, Essex; da clases de teatro en el colegio y en breve formará parte de la Asociación Mensa, un asociación integrada por personas intelectuales y en la cuál se potencia las cualidades de sus miembros.



Hasta antes de la prueba realizada a la niña, en su familia, nadie sabía de su condición de genio. "Recuerdo que cuando estaba en primaria y yo era un ángel en una obra de la escuela, otra de las chicas que hacía de ángel no apareció y me aprendí su papel también", declaró Nicole al Western Daily Press



Escala Stanford - Binet

- Inteligencia brillante (no alcanza la superdotación intelectual): más de 115 de CI. Representa aproximadamente el 14,31% de la población (1 cada 7).



Superdotación intelectual moderada: Más de 130 de CI. Representa el 1,94% de la población (1 cada 52).



Superdotación intelectual alta: Más de 145 de CI. Representa el 0,11% de la población (1 cada 924).



Superdotación intelectual excepcional: Más de 160 de CI. Representa el 0,0023% de la población (1 cada 41.916). En este rango se encontraría Nicole.



Superdotación intelectual profunda: Más de 175 de CI. Representa el 0,00002% de la población (1 cada 3.483.046), es decir aproximadamente poco más de 2000 personas en el mundo.