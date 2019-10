El MAS opta por Reymi para la Alcaldía cruceña

Tras varias horas de intensa discusión en busca de un candidato para postular como alcalde al municipio de Santa Cruz de la Sierra, el Movimiento Al Socialismo (MAS) dio una sorpresa ayer al presentar a Reymi Ferreira como su apuesta para los próximos comicios subnacionales.



Jaime Santa Cruz, que días atrás fuera presentado como candidato del MAS a burgomaestre para el municipio cruceño, fue descartado en la jornada, toda vez que se constató que él podía ser inhabilitado como candidato pues su domicilio está ubicado en el municipio de Porongo, además trabajó en la empresa india Jindal.



Tras conocerse que Santa Cruz estaba fuera de la lista masista, los dirigentes de ese partido barajaron algunos nombres; sin embargo, estos no eran del agrado de Evo Morales. Alrededor de las 21:00 el primer mandatario confirmó que Ferreira, abogado y exrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, era el elegido.



Pasadas las 22:00, finalmente el MAS llegó hasta las oficinas del Tribunal Electoral Departamental (TED) para presentar sus listas de candidatos para los diferentes municipios del departamento de Santa Cruz. La lista de concejales titulares para la comuna cruceña está liderada por Hortencia Sánchez Vidal.



Ferreira dice que vencerá

“Aceptamos la invitación del presidente Evo Morales y de Carlos Romero para acompañar en una fórmula la segura victoria del MAS a escala departamental y en el municipio cruceño. (...) Percy hizo gestión aceptable, pero hay otros desafíos, hay que dar un cambio de timón, porque 20 años son suficientes”, expresó Reymi Ferreira, que se declaró como el seguro ganador de los próximos comicios municipales.

El exrector dijo que su propuesta de trabajo priorizará no solo obras de infraestructura, sino también salud, educación, seguridad ciudadana, entre otros temas.



Declinatorias y sorpresas

En la jornada, Otto Ritter y Cristina Viscarra informaron sobre la declinación de sus aspiraciones como candidatos a la Alcaldía de la capital cruceña.



A través del Facebook, Ritter explicó que su participación en estos comicios quedó descartada tras conocerse (a las 17:00) que el Tribunal Supremo Electoral había inhabilitado al PDC. “Dios sabe lo que hace, el tiempo de Dios es perfecto. Gracias a todos por su apoyo”, manifestó.

A su vez, Cristina Viscarra dijo, en una conferencia de prensa, que había desistido de terciar en estas elecciones porque el jefe nacional de Alianza Verde Republicana no había honrado sus compromisos y pretendía copar las listas con nombres de personas ajenas a la ideología de dicha agrupación.



La sorpresa de la jornada la dio la gente de la agrupación Frente Para la Victoria (FPV), que llegó hasta el TED poco después de las 23:00 e inscribieron como postulante a la comuna capitalina a la señora Bella Carrillo.



SOL y UCS



A las 20:43, el candidato a alcalde por Seguridad, Orden y Libertad (SOL) acudió al TED para entregar la lista de sus candidatos para el municipio cruceño y otras comunas del departamento. Seguidamente lo hizo la Unidad Cívica Solidaridad (UCS), que optó por postular a Roberto Fernández para el cargo de burgomaestre cruceño.



Ambos dijeron estar seguros de poder vencer al ingeniero Percy Fernández, cuya agrupación Santa Cruz Para Todos fue la primera en presentar su lista de candidatos.



También presentaron sus nóminas Ernesto Justiniano, de UN; y Gary Prado, del MNR.



Presión por la paridad

Por la mañana un grupo de personas de la Casa de la Mujer llegó hasta el Tribunal Electoral Departamental para instalar una vigilia, exigiendo la paridad y alternancia a todas las organizaciones políticas que participarán en las subnacionales de 29 de marzo de 2015.



“Las mujeres estamos articuladas y queremos decirles que ya no queremos seguir siendo las segundas, sino las primeras”, dijo Yackelín Cuéllar, del movimiento 50 y 50.



Los vocales electorales explicaron que el 13 de enero de 2015 harán conocer qué postulantes deben ser inhabilitados, por no cumplir con los requisitos para los comicios de marzo





LISTA DE CANDIDATOS A CONCEJALES TITULARES





SANTA CRUZ PARA TODOS

Angélica Sosa de Perovic

Franz Javier Sucre Guzmán

Mary Ruth Bravo Monasterio

Francisco Romel Pórcel Plata

Loreto Moreno Cuéllar

Raúl Saavedra Hurtado

Sandra Velarde Casal

Benito Torrico Ávalos

Zaida Shirley Subirana Álvarez

Nicolás Chuvé Guasase

Judith Arminda Paredes Mejía







MAS

Hortencia Sánchez Vidal

Tito Simón Sanjinez Antezana

Melody Irlanda Téllez Durán

Juan José Mendoza López

Soledad Flores Velásquez

Johnny Espinoza Condori

Balvina Martínez Mamani

Gualberto Erick Magne Bellido

Rebeca Rojas Cazasola

Claudio Patiño Durán

Yessica Yohnar Villca





MNR

Roger Lavarden

Betty Montero

José Contreras

Manuela Téllez

Alcides Vaca

Kathia Adomet

Jorge Herrera

Julia Pesoa

Miguel Daguer

Edwin Ferrufino

Lidia Tapia





SOL

Arfe Roberto Árabe Sensano

Maga Pimpa Lijerón Cuéllar

Mario Jaldín Amaya

María del Rosario Cárdenas C.

Rodolfo Rojas Castro

Carla Alejandra La Fuente M.

Wálter Pablo Julio Justiniano

Sandra Isabel Tavera Arteaga

Javier Ernesto Muñoz Pereira

Gabriela Arévalo Salces

Óscar Cuéllar Peña





UCS

Johnny Fernández Saucedo

Rosario Schamisseddine

Jesús Cahuana Marín

Alida Barba Antelo

Denny Guzmán Campero

Danny Cadario Eyzaguirre

Mauricio Rivarola Kuramoto

Verónica Isabel Rivero Guaristi

Mario Alfonzo Centellas Ariñez

Jeanine Elfy Vargas Macuri

Omar Luis Rivera Estrada





FPV

Ernesto Calderón Seña

Claudia Melina Ortiz Franco

Carlos E. Mamani Callisaya

Mary Quiroz Siles

Pedro Soto Terceros

Giovanna Vargas Rivera



UN

El frente que postula a Ernesto Justiniano, no quiso dar la lista de concejales a este medio.