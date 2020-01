Bolivia y EEUU hablan de fortalecer las relaciones

Los gobiernos de Bolivia y Estados Unidos trabajan para "fortalecer las relaciones diplomáticas", según dijo el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, que llegó al país, entre otras cosas, para sostener una reunión con autoridades de Cancillería.

El representante de la administración estadounidense conversó por alrededor de cuatro horas con tres autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guadalupe Palomeque, Clarence Endara y Camen Almendras.

Tras la prolongada charla se planteó "la creación de grupos de trabajo sobre temas de beneficio mutuo para fortalecer las relaciones diplomáticas".

Explicó que "hemos conversado sobre nuestros muchos intereses comunes y sobre las muchas maneras en las que trabajamos y podemos seguir trabajando juntos". Instó a que la visita fue para "asegurar al pueblo y gobierno bolivianos que somos sinceros en la búsqueda del normalización de la relación entre los dos gobiernos".

El presidente Evo Morales dijo hace algunos meses que "Estados Unidos no ha nombrado un nuevo embajador. Todavía no. Quisiera que lo hiciera. Quisiera que nombrara a un diplomático, no a un político. A uno que respete. No que se dedique a conspirar, que se dedique a quitarnos nuestra soberanía".

La Paz y Washington mantienen distantes sus relaciones al grado de embajadores desde 2008, cuando el primer mandatario expulsó a Philip Goldberg. En 2011 se firmó un acuerdo marco en pos de retomar el relacionamiento.