Snapchat, la red social preferida de los jóvenes

Lo que en principio se pensó como una plataforma en la que se pudieran compartir selfies e imágenes tomadas en el instante, se convirtió en una aplicación indispensable en la vida de muchos jóvenes. Algunos, prefieren dejar de hacer cualquier otra cosa, antes que dejar de publicar en su cuenta de Snapchat.



Sin embargo, mucho se preguntan la razón de tal éxito, y todo se da por la facilidad y la rapidez con la que funciona la mecánica en las publicaciones dentro de la aplicación. Según el portal Business Insider esté se debe a tres grandes razones:,

Privacidad

?

Los usuarios únicamente necesitan de un teléfono inteligente para registrarse, a la vez que escoge un alias que será su nombre dentro de la aplicación.



Las publicaciones de una persona solo la ven los que han interactuado con esta, de forma de elección de contenido o porque se conozca previamente el alias que se esté usando.



Teniendo en cuenta que ahora los jóvenes solo quieren compartir sus publicaciones con grupos de personas específicas, esta es una ventaja ya que ellos mismos pueden escoger sus seguidores y permitir quien puede tener el acceso a su contenido.



El no almacenamiento del contenido

?

Esta aplicación ofrece lo que para algunos es una gran ventaja, y es que las publicaciones que se hagan se borran en un plazo de 24 horas, lo que permite que siempre haya nuevas imágenes.



Por lo tanto, la aplicación hace que constantemente la persona esté produciendo post, con toda seguridad, haciendo que la aplicación llega a ser más entretenida.



No es como tal una red social



La aplicación no tiene como eje principal el comunicarse con los otros usuarios, simplemente es la publicación de historias de vida, en las que la cotidianidad tiene mucho que ver.



Además, se puede considerar como una plataforma de información y una manera de darse que cuenta que está pasando en el instante a través de imágenes alrededor del mundo, incluso siguiendo medios de comunicación internacionales.