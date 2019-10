Pobladores derriban dique para reencauzar Río Grande

Las aguas del Río Grande lentamente vuelven a su cauce original. Al cierre del canal, se suma la destrucción de un gigantesco dique, ambas obras construidas por pobladores del municipio El Puente.



En un recorrido realizado se comprobó que uno de los diques o reflectores fue destruido y que lo que queda de las bolsas con tierra está siendo enterrado allí mismo con el objetivo de dejar libre el paso del agua.



David Parada, técnico del Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi), informó de que los trabajos que se están realizando forman parte de un acuerdo con las autoridades de El Puente.



Parada explicó que con la destrucción del dique lo que se está asegurando es que el curso del río no tenga ningún obstáculo o desvío artificial que provoque inundaciones en la zona de cultivos de San Pedro.

Productores del lugar señalaron que la semana pasada terminó con el cierre del canal que tenía 700 metros de largo por unos 10 de ancho, donde operaron seis retroexcavadoras, cuatro orugas y unas 60 personas.



En cuanto a la construcción de un canal de 27 kilómetros que estará a cargo de las empresas Punta Arenas y Dazer y que busca evitar inundaciones en El Puente y San Pedro, aún no comenzaron las obras.



Sigue la denuncia



La Gobernación indicó que los trabajos que se realizaron ileglmente de ninguna manera frenarán la denuncia penal interpuesta por la institución.

Luis Alberto Alpire, secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación, opinó que el daño medioambiental y económico producido por la construcción ilegal de un canal y dos diques en Río Grande, alguien lo debe pagar.



“Los responsables deben ser castigados para que no se vuelva a producir este tipo de actos ilegales”, sostuvo Alpire.



En cuanto a las investigaciones realizadas por la Fiscalía, se pudo saber que ya prestó declaración informativa el alcalde de El Puente, Ángel Copa, y que en carpeta hay otras personas involucradas, no precisaron quienes, que deben presentarse ante la justicia para definir su situación legal ante este hecho