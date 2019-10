Tras bochorno eligen directiva parlamentaria

En medio de un escándalo este jueves se eligió a la nueva directiva de la Brigada Parlamentaria que encabezará la institución por un año (2015-2016). Adriana Salvatierra, del MAS, fue elegida presidenta, y Maida Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), vicepresidenta, después de haberse autopropuesto.



Las tres secretarías quedaron en manos de los diputados Walberto Rivas (MAS), Luis Fernando López (MNR, disidente de Unidad Demócrata), y Marcela Chuvirú (MAS).



Antes de la elección, diputados y algunos senadores suplentes de Demócratas abandonaron la sesión, argumentando que la convocatoria para esta carecía de legalidad, porque no se respetó el reglamento de la institución, ya que Luis Felipe Dorado (segundo vicepresidente de la cámara de Diputados), era quien debía convocar a reunión y no Gabriela Montaño, presidenta de la Cámara de Diputados.



La diputada María Elba Pinker acusó a su colega Gabriela Montaño de usurpar funciones con el argumento de que no le correspondía dirigir esa sesión de la Brigada, en la que se eligió la nueva directiva.



Andrés Gallardo, de Demócratas, pidió a Montaño posponer la sesión, pues había parlamentarios que se encontraban en La Paz porque habían sido convocados por el presidente del Senado.



A pesar de ello, todos los diputados masistas, cuatro del PDC y los tres del MNR disidentes de UD permanecieron en la sala y llevaron adelante la sesión en la que se eligió la directiva de la Brigada Parlamentaria Cruceña.



Montaño había convocado una reunión a las 9:00; sin embargo, la cita recién se inició a las 10:30 en medios de silbidos y gritos de los diputados de Demócratas que criticaban a Paz y le gritaban “vendida”, mientras que los masistas decían que ellos eran mayoría y que había cuórum suficiente para instalar la reunión



DIPUTADOS DISIDENTES DE UD

Erick Morón dijo que el abandono de los diputados de Demócratas confirma el acuerdo de esta fuerza con el MAS.



MNR A FAVOR DE PDC

Los parlamentarios emenerristas votaron por Maida Paz.



“Esta será una gestión de cara al pueblo”

Adriana Salvatierra - Pdta brigada parlamentaria -

Con mucha seguridad y serenidad, Adriana Salvatierra juró ayer como la nueva presidenta de la Brigada Parlamentaria.



¿Cómo encarará su gestión?

Asumimos el compromiso de realizar una gestión de cara al pueblo con transparencia. Realizaremos la tarea de coordinación institucional de los gobiernos departamentales y municipales que salgan elegidos, de cara al pueblo y al servicio del pueblo. Nos convertiremos en el nexo entre la Asamblea Legislativa Plurinacional y el pueblo.



¿Qué criterio le merece la acción de los Demócratas?

Ellos desde 2005 vienen desconociendo el trabajo de las organizaciones sociales. Para el pueblo cruceño esa oposición no construye, no da certeza; queremos una oposición que interactúe y que genere cambios. Este trabajo tiene que ser abierto y los invito a que recapaciten.



¿Qué tareas priorizará?

La primera tarea es de coordinación institucional y trabajar con las organizaciones sociales