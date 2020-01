Río 2016: 5 deportistas que debes seguir en redes

Son famosos y favoritos a ganar medalla en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro-2016 (5-21 agosto), pero además son especialmente activos en las redes sociales, en las que tienen millones de seguidores.



Neymar: con más de 58 millones de seguidores en Facebook, 55 millones en Instagram y 23 millones en Twitter, el futbolista brasileño es, de lejos, el deportista presente en Rio con más seguidores. Sus temas predilectos son el orgullo nacional ("una sonrisa en el rostro y un sentimiento de orgullo de representarte") y la religiosidad ("cree en la fuerza de tus sueños, Dios es justo y no pondrá en tu corazón un deseo imposible de realizar").

,

Que Deus nos abençoe e nos proteja ??? pic.twitter.com/RWGmbHWWgR— Neymar Jr (@neymarjr) 30 de julio de 2016 n nn n nn

Usain Bolt: desde lo que come en sus entrenamientos, pasando por su encuentro con niños de las favelas ("dicen que estos niños vienen de los barrios más peligrosos de Rio, pero son nuestro futuro"), el hombre más rápido del mundo documenta activamente sus primeros días en Brasil. A seguir en Twitter, Facebook, Instagram y Snapchat.,

I am now certified on snapchat go follow me ??. Una foto publicada por Usain St.Leo Bolt (@usainbolt) el 30 de Jul de 2016 a la(s) 5:49 PDT

Manu Ginobili: el gran basquetbolista argentino, con 3,63 millones de seguidores en Twitter y su propio blog, es uno de los deportistas con más sentido del humor. Se ríe de sus compañeros cuando se dan una trompada en la cancha (#acomerselacancha), o cuenta sus recuerdos olímpicos, como la vez en Londres-2012 que no lograba orinar para un test antidoping.,

Fin de la etapa Las Vegas. Ahora de vuelta a ???? para seguir mejorando en casa.

¡Qué lindo volver a ponerme la #5! pic.twitter.com/Ek6Sa5dTkG 23 de julio de 2016 n

Pau Gasol: el líder de la generación dorada de basquetbolistas españoles con 4,6 millones de seguidores en Facebook y 3,6 en Twitter, opta por los textos motivadores y llenos de signos de exclamación ("Ya estamos en #Rio! #VamosEquipo", "Este es el espíritu olímpico antes de nuestro entrenamiento!! Ya queda menos para empezar!!").,

Simone Biles: "Me siento extremadamente pequeña en la Villa Olímpica entre todos los otros deportistas", escribía recientemente en Twitter esta gimnasta estadounidense que mide 1,45 metros, en una foto con un grupo de jugadoras de voleibol. No es la deportista más famosa del mundo -por ejemplo, Serena Williams tiene 6,5 millones de seguidores, pero no ha escrito nada en Twitter sobre Rio-, pero es ingeniosa. Sus seguidores la pueden ver entrenando, de fiesta u holgazaneando en su habitación.