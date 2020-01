Confiscan 861 kilos de marihuana en la frontera

Agentes de Umopar Sur decomisaron 861 kilos de marihuana en la zona del Hito 2, en la frontera de Bolivia con Paraguay. El operativo se llevó adelante luego de un cruce de información de varias semanas entre los agentes de ambos países.



Los 140 paquetes en los que estaba camuflada la sustancia controlada fueron encontrados cerca del lugar donde estaba una camioneta Mitsubishi, color rojo, que al percatarse de la presencia de los efectivos huyó del lugar con sus ocupantes.



El comandante nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Santiago Delgadillo, precisó que el cargamento ilícito tenía como destino final Chile o Argentina. El valor de la droga en territorio nacional es de más de $us 700.000, pero al llegar a territorio chileno o argentino su cotización se incrementa en más del doble, ya que puede costar más de $us 2 millones.



Delgadillo lamentó que no se pudiera haber detenido a ningún implicado en este caso, aunque señaló que se continúan trabajando en el caso, para dar con los dueños del cargamento ilegal que pretendía usar nuestro territorio como zona de tránsito de la marihuana.



Van 95 toneladas de marihuana



El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, a tiempo de felicitar por el trabajo de los investigadores antinarcóticos, dijo que desde enero hasta la fecha ya se han confiscado 95 toneladas de marihuana en diferentes puntos del país. Además, precisó que ya se han ejecutado 7.280 operativos en contra de los narcotraficantes, logrando la detención de 2.083 personas, de las cuales el 90% son connacionales y solo el 10% extranjeros.



Cáceres también explicó que se han destruido 39 laboratorios de cristalización de pasta base de cocaína, 2.538 fábricas de alcaloide y se secuestraron 5 avionetas que eran utilizadas para transportar vía aérea la droga hacia países vecinos.



Reconoció que se ha decomisado un poco más del 20% de sustancias controladas, con relación a la droga incautada el año pasado. Finalmente indicó que que ya se han erradicado 3.825 hectáreas de cultivos excedentarios de coca en las zonas de Chapare, Yungas y Yapacaní.?