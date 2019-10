Will Smith: "Hollywood es mi familia, no duele, pero hay un problema"

El actor Will Smith insistió este miércoles en que no asistirá a la ceremonia de los Óscar, en la que este año no habrá candidatos negros, no porque esté dolido, ni por protestar: "Hollywood es mi familia y para mí la familia es lo más importante que hay. Pero tenemos un problema".



Smith es protagonista de "La verdad duele", una de las películas que Hollywood no tuvo en cuenta a la hora de nominar para los premios de cine más prestigiosos del mundo, como sucedió con el resto de posibles nominados negros en todos los galardones principales.



Su esposa, Jada, fue una de las primeras voces que criticaron la ausencia de candidatos negros a los Óscar y anunció que no irá a la ceremonia de los premios, como hizo también el cineasta negro Spike Lee.



"La familia lo es todo para mi, y es la razón por la que hago todo lo que hago, el amor es la base de mi vida", explicó hoy en una entrevista con Efe el protagonista de la saga de "Los hombres de negro", "Yo, robot" o "Soy leyenda".



En ese sentido, "considero a Hollywood una extensión de mi familia, no voy contra ellos, soy miembro de la Academia de cine, de esta familia -subrayó- y creo que, como familia, tenemos un problema, y hay que resolverlo internamente".



"Tenemos que trabajar para corregirlo, pero no me siento dolido, en absoluto -afirmó rotundo-, no en lo personal, desde luego, ni porque piense que me han quitado algo que me merecía. Para mí va mucho más allá: es necesario arrojar luz y recalcar la belleza de lo que hace que Estados Unidos y los Óscar de Hollywood sean tan grandes".



En la entrevista, el actor estadounidense aseguró que "la diversidad es nuestra gran fuente de riqueza y nuestro poder cultural".

"No podemos dejar que esta diversidad y esta belleza de lo diferente, ese arco iris cultural que es América, se nos escape".



Y agregó que "Hollywood no sólo tiene la responsabilidad de reflejarlo, sino que debe ser líder en la creación de esos contenidos diversos, así que yo quiero un Hollywood más colorido y más diverso, eso es todo".