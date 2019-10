Gaspar piensa que Bolivia incurre en emocionalidad

El embajador en misión especial de Chile, Gabriel Gaspar, considera que Bolivia apela a la "emocionalidad" en su Demanda Marítima ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya y reiteró que el país tiene acceso al océano Pacífico.



"La convivencia entre los Estados los rigen los reglamentos y las leyes, y las leyes son los tratados que han sido diseñados para normar conflictos o para cerrar conflictos, de lo contrario es movernos en el campo de la emocionalidad y eso es muy complejo", dijo el funcionario en entrevista con radio ADN.



Conoce más: Muñoz habla de diálogo y Morales pide explicación



Sostuvo que "toda guerra tiene interpretaciones, genera sentimientos y una emocionalidad, los sentimientos uno los respeta", en referencia a lo sucedido en 1879, que el presidente Evo Morales califica como una "invasión" a territorio nacional.



"Bolivia tiene acceso al mar", aseguró esta tarde el embajador, luego de su visita de dos días a ese país en el marco de la segunda etapa del litigio y de una visita al consulado de Chile en ese país. "Chile no quiere quedarse en el siglo XIX, Chile quiere entrar en el siglo XXI", afirmó.



Lee también: Bolivia "no busca" todo el territorio que tomó Chile



Finalmente, sobre las últimas afirmaciones del presidente boliviano, Gaspar dijo: "No enfrascarnos en polémicas y debatir todos y cada uno de los dichos (...) Chile no tiene ningún territorio pendiente, el territorio chileno está delimitado por tratados vigentes".