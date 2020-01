Joe Manganiello será el villano en la próxima película de Batman

El actor estadounidense Joe Manganiello será el villano Deathstroke en la próxima película de Batman que dirigirá y protagonizará Ben Affleck, informó este jueves Geoff Johns, presidente de DC Entertainment, en una entrevista con el diario The Wall Street Journal.



La noticia llega una semana después de que Affleck mostrara un críptico video a través de su cuenta oficial en Twitter, probablemente correspondiente a una prueba donde Manganiello -a quien no se le veía el rostro- se probaba el vestuario que lucirá en el filme.



Deathstroke, creado por Marv Wolfman y George Perez, apareció por primera vez en el cómic "The New Teen Titans #2", en 1980, y con el paso del tiempo se estableció como uno de los grandes rivales de los superhéroes del universo DC.



El actor Manu Bennett previamente interpretó al mismo personaje durante tres temporadas de la serie "Arrow".



Por su parte, Affleck apareció por primera vez como Batman en la cinta "Batman v Superman: Dawn of Justice" y repetirá el año que viene en "Justice League", que llegará a las salas en noviembre de 2017.



Por ahora se desconoce si Deathstroke aparecerá primero en "Justice League" antes de irrumpir en la nueva entrega de Batman, que por ahora no tiene fecha de estreno.



Mira aquí un avance de la Liga de la Justicia:?,