Acusado del asesinato de Illanes va a Chonchocoro

La juez Séptimo de Instrucción en lo Penal, Ana Dorado determinó remitir al penal de Chonchocoro al minero Ever Carvajal Pelaez acusado de asesinato y robo agravado por la muerte del exviceministro Rodolfo Illanes, el 25 de agosto pasado.



Los fiscales manifestaron que el acusado tiene facilidad de traslado y dijeron que fue una investigación detallada y la declaración de un testigo clave, lo que provocó su aprehensión. Existe reticencia del sujeto a colaborar con el caso.



Conoce más: Preso minero considerado clave en muerte de Illanes



El abogado del Ministerio de Gobierno, Marcelo Gutiérrez, reveló que el acusado conoce el paradero de otros dos responsables de la muerte del exviceministro Illanes y que al ser buscado por todo el país.



La juez dijo que el acusado representa un peligro real para la sociedad y que las pruebas que presentó la defensa no anula la acusación del Ministerio Público. Se lo detuvo el fin de semana en una zona cercana a Santa Cruz.



Lea también: Suspenden declaración de exjefe policial por Illanes



La defensa presentó documentos en fotocopia de la familia del acusado y certificados de su residencia en la mina Siglo XX, en la localidad de Llallagua. Dijo que si su defendido sería remitido a un penal, pidió que sea trasladado al penal de San Pedro o al penal de Cantumarca en Potosí, pero no logró convencer a la juez Ana Dorado.