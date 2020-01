Tezanos explica despidos y alude a los exdefensores

El Defensor del Pueblo, David Tezanos, recordó que en la gestión de Rolando Villena existieron militantes del MNR y NFR. Sostiene que él no se cierra a la ideología política que puedan tener los personeros, sino a su trabajo en defensa de derechos humanos que realizan.



"En anteriores gestiones había adjuntos que pertenecían al MNR, como Osvaldo Candia que era comunicador de Gonzalo Sánchez de Lozada o Gregorio Lanza, jefe de la Unidad de Conflictos, que era del NFR, no creo en los puritanismos que estén alegando esos cuestionamientos, que no se si vienen del ámbito político o de qué sector vendrán", explicó el representante.



En la víspera se conoció que la exdelegada presidencial de Evo Morales en Pando en 2008, Nancy Texeira Rojas, fue designada esta jornada como nueva representante de la Defensoría del Pueblo en Pando, a ello se suma Teresa Subieta, militante del proceso de cambio o Nelson Cox, exviceministro que estuvo involucrado en un accidente.



"La afinidad ideológica de las personas, en tanto sean personas constructoras de derechos humanos, sean personas progresistas, serán personas que estarán si ellas dispuestas a trabajar con la Defensoría del Pueblo, desde dentro o desde fuera, nosotros tendremos las puertas abiertas", sostuvo Tezanos.



Una denuncia sostiene que más de 60 personas fueron alejadas de sus cargos de la Defensoría, un reporte oficial de la institución explica que fueron 32 funcionarios a los que se les suprimió sus cargos, aunque el nueva autoridad dice que solo llegan a 27.



"Las razones que han hecho posible la reestructuración, queremos presentar un resumen ejecutivo de la evaluación a medio término del trabajo de la Defensoría 2012-2016, realizado por Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que recomienda ajustar la estructura de la gestión institucional, adecuar esa estructura a los temas diversos de la agenda internacional, recomienda analizar y evaluar al personal de planta", detalló, a tiempo de adelantar que también se presentará una resolución del Ministerio de Economía.



Respecto a las denuncias de despidos injustificados e incluso el retiro de madres con hijos recién nacidos, amparadas por la ley, Tezanos aseveró que "no nos han llegado recursos legales interpuestos contra la Defensoría, hay personas que han recurrido a las redes sociales para hacer unas aseveraciones que solo llegan al ámbito de la especulación".