Se complica la salud del cardenal Julio Terrazas

La salud del cardenal Julio Terrazas se comenzó a complicar, informó este lunes su médico de cabecera, Herland Vaca Díez. Hoy, el purpurado cumplió su segundo día internado en la clínica Incor, tras presentar un cuadro de deshidratación.



“Estamos preocupados, el cardenal está con algunos análisis que no están normales, ha subido un poquito la bilirrubina, esto hace que reforcemos la cobertura antibiótica porque puede ser que esté presentando un foco de infección”, indicó Vaca Díez, responsable de dar el parte oficial del estado de salud del prelado.



Ayer, el galeno dijo que el cardenal podría ser dado de alta el miércoles 24 de junio; sin embargo, hoy aseguró que esto no será posible y prefirió no fijar la fecha en la que Terrazas pueda abandonar la clínica y continuar la recuperación en su domicilio.



“Veo muy difícil que él se recupere tan rápido de esta situación”, acotó Vaca Díez. Hace dos meses el religioso había sido hospitalizado por problemas renales.



El médico explicó que la situación de Terrazas es bastante delicada debido a su edad y otros problemas de salud como la diabetes que sufre, problemas en sus riñones y su corazón, un cuadro que se complica por una posible infección.



"Está con los mejores antibióticos y esperamos que esto sea suficiente para ir complementando la evolución que sufra su organismo", dijo Vaca Diez.



El cardenal se está alimentando mediante una sonda enteral (vía nasal), y ha recibido de forma positiva los suministros.