Video de maltrato reactiva pedido de ley de protección animal

En YouTube circula un video en donde se muestra a dos jóvenes como disparan con una escopeta a un gato. De acuerdo a los reportes, el hecho sucedió en la comunidad Las Cruces, del departamento de Santa Cruz. El material audiovisual (de contenido sensible) fue subido a la red social el lunes 16 de marzo.



Tras la difusión del video, que se viraliza en las redes sociales, la Sociedad Protectora de Animales (Soprama) condenó este hecho y, en su cuenta en Facebook, lamentó que la sociedad continuara maltratando a los animales mientras en el país no se aprueba una ley que proteja la vida de las mascotas.



“Evo Morales se hace el desentendido, él sabe que puede hacer realidad la aprobación de una ley de protección animal en Bolivia para frenar estos y muchos actos de tortura y criminalidad contra los indefensos animales”, dice la publicación de Soprama acompañada del video que dura poco más de un minuto.



El material audiovisual muestra a un joven que apunta y dispara contra un gato, mientras sus acompañantes se ríen al ver que el proyectil impactó contra el animal. No contentos con eso, uno de los adolescentes pisa la cabeza del animal que yacía en el piso.



En la cuenta Facebook de Soprama se han registrado varios comentarios que condenan este hecho que pudo haber cobrado la vida del animal, incluso han subido fotos en los que se los identifica a los supuestos flageladores del gato.