Angélica Sosa de Perovic: “Hemos logrado un equipo de concejales del pueblo”

Preside actualmente el Concejo Municipal y ha cumplido un año de gestión. Hoy a las 10:00 precisamente se llevará a cabo una sesión extraordinaria, donde la directiva saliente rendirá su informe de su gestión y luego se elegirá a la nueva directiva. Es casi un hecho que Sosa seguirá al mando de este órgano deliberante.



_¿Qué logros destaca en su primer año de gestión como titular del Concejo Municipal?

Ha sido una gestión de consensos, de diálogo, de puertas abiertas. Todos los concejales llegamos con una sigla de partido político o agrupación ciudadana como lo expresa la Constitución, pero representamos el voto del pueblo y el pueblo es el que nos exige a todos trabajar en soluciones. Creo que esa ha sido la razón principal por la que trabajamos todos juntos con las diferencias propias de cada pensamiento. Otro logro es la acción permanente en los barrios, ningún concejal se queda en el centro, todos los días todos vamos a los distritos para escuchar las demandas directamente del pueblo.



_¿Cuántas fueron las leyes aprobadas durante su gestión, y cuáles de ellas cree que son las de mayor relevancia?

Más de 160 leyes sancionadas, de ellas hay algunas que no habían sido renovadas, como la de la arborización urbana o la de regularización de barrios, mediante la cual se han titulado los terrenos de muchas zonas, que beneficia a cientos de familias que desde hace 25 años esperaban legalizar sus inmuebles.



Está la de regularización de las construcciones, pues el 80% de las edificaciones no está en norma, y con ella los vecinos tienen la oportunidad de regularizarse; la ley de poseedores, como apoyo a la ley nacional N.º 247, para que las personas puedan pagar sus impuestos; la ley de abastecimientos y servicios; la ley de transporte masivo urbano o del tren metropolitano, además de las leyes para defensa de las niñas y mujeres, y para conservación del medioambiente, que son parte de los 10 puntos que propuse el día que asumí el cargo; la última fue la ‘ley de canalización de la ciudad’.



_¿Cuáles cree que fueron los momentos más duros de su gestión y por qué?

Creo que todos los días tienen su complejidad y su gratificación, atendemos con vocación de servicio todos los asuntos referentes a legislación y fiscalización de la aplicación de las normas municipales. Coordinamos con el Ejecutivo municipal, lo que facilita la búsqueda de soluciones. El trabajo diario no tiene más aristas que la dificultad de las limitaciones presupuestarias o depender de otros niveles de gobierno o instituciones para resolver los pedidos de los vecinos. Lo duro es la calumnia y las mentiras como armas de la crítica destructiva, porque hay personas y medios que se prestan a insultar y discriminar antes que averiguar la realidad.



_¿Cómo ha sido su relación de trabajo con los concejales del MAS y de la UCS?

Pensamos que entre todos hemos logrado hacer un equipo de concejales del pueblo, nos respetamos, sabemos que cada partido o agrupación tiene sus líderes y sus líneas de pensamiento, pero cualquier diferencia es menor al bien mayor de dar solución a las demandas de la población. Agradezco a todos los concejales su amplitud y su predisposición de atender a la población antes que intereses personales.



_Políticos de la oposición indican que este Concejo no fiscaliza como corresponde, ¿qué dice al respecto?

Que se presenten a las elecciones y lo hagan mejor, que trabajen por su pueblo desde el lugar que se encuentran en lugar de perder el tiempo en hacer nada.



_¿Cree que se logrará el reordenamiento de mercados y transporte, tomando en cuenta que gremiales y transportistas son reacios a los cambios, gozan de poder y tienen representación incluso dentro del Concejo?

Tenemos toda la voluntad para trabajar en una ciudad ordenada y con trabajo digno para todos. Hay un tema cultural en los sectores y también en la población, que compra y vende en la calle, que cualquier lugar le parece bueno para subirse a un micro, eso pasa aquí y pasa en La Paz y en El Alto. Estamos buscando las condiciones que sean mejores para todos y lograr el cambio cultural.



_Cree usted que el caso del dron ha afectado la imagen del gobierno municipal, con el ingeniero Percy Fernández a la cabeza?

Hay 12.000 razones que hacen a nuestro alcalde el mejor de Bolivia y eso los medios no lo subrayan, enfatizan en una denuncia que está en plena investigación, sujeta a un proceso de auditoría técnica, administrativa, financiera, la cual dará un informe final para saber si la denuncia tiene razón o no.



_¿Qué lección le dejó en lo personal el escándalo que se desató por el contrato ITC Servicios?

Creo que otra vez se lastima a las personas en lugar de averiguar las informaciones completas. He estado a cargo de miles de licitaciones y justamente quisieron culparme de una licitación de la que me hice a un lado e incluso ya no estaba ni siquiera como funcionaria. Nunca entenderé que la política se haga en base a calumnias e infamias.



_La oposición critica el hecho de que el alcalde no aparezca para aclarar temas delicados de la gestión, sino que deja ese trabajo a los secretarios y a su persona. ¿Qué dice al respecto?.

Los que critican al alcalde no lo conocen, no saben que es un ingeniero con muchísima experiencia en administración pública, nadie mejor que él para saber cuándo hablar y qué decir, él nos enseña todo el tiempo.



_¿Cuál será la línea política y municipal que seguirá en su nueva gestión?

Vamos a continuar con nuestra política de puertas abiertas, trabajando en consenso y en equipo, así hemos logrado muchas cosas positivas; creciendo con soluciones, le reitero, trabajo en equipo con todos los concejales que entienden que juntos los cruceños alcanzan grandes metas.



_Con la experiencia vivida en el primer año, ¿qué cree que hay que corregir para mejorar el trabajo en el Concejo?

Siempre hay que mejorar, estamos escuchando permanentemente las críticas constructivas y las sugerencias de cambios o mejoras, las puertas están abiertas para todos los cruceños amantes de esta tierra bendita de Dios