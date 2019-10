Gobierno llama de nuevo al diálogo a potosinistas

El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró que el Gobierno está dispuesto a intentar un nuevo diálogo con la dirigencia del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), tras la violencia extrema que se vivió este mediodía en La Paz.



"Volvemos a convocar al diálogo. Por favor, dirigentes de Comcipo, no atenten contra los ministros, contra la ciudadanía paceña. No rehuyan a la verdad y hablen de frente al pueblo. Estamos dispuestos en cualquier momento, en cualquier minuto, a restablecer el diálogo", dijo García Linera en conferencia de prensa.



Acusó además a los representantes potosinistas de buscar muertos, heridos y no acuerdos a su pliego de 26 puntos , en los que, asegura, no se menciona a la ciudad de Potosí. Aseguró que intereses políticos de oposición están detrás del "atentado" que se registró esta jornada.



"Se está buscando cualquier pretexto para no ir al diálogo, buscan violencia, enfrentamiento, heridos y muerte. Eso es un movimiento político de gente que está maltratando al pueblo potosino, al pueblo paceño", exclamó en conferencia de prensa.



Además sostuvo que los representantes de la movilización serán candidatos en un futuro próximo y que se "encuentran acorralados" frente a las demandas que "ya fueron atendidas".



Los acusa de atentar contra ministros

A su vez, el vicepresidente Álvaro García Linera, increpó a los dirigentes de Comcipo por "atentar" contra la seguridad de ocho ministros y dos viceministros en la cartera de Régimen Interior, donde detonaron las dinamitas.



"¿Para eso querían que el presidente estuviera?, ¿para dinamitarlo? ¿Para romper vidrios en la cara del presidente? Lo que ha sucedido es muy grave. A una dirigencia que recurre al atentado contra ministros, contra funcionarios y periodistas", arremetió García Linera.



Rememoró cada una de las 10 ofertas de diálogo que realizaron las autoridades en los últimos 22 días de conflicto y aseguró que en ningún momento la Policía fue a reprimir a los marchistas que montaron una vigilia en puertas del ministerio de Gobierno.



"No es que ha habido una violenta represión. Pueblo potosino, vea las imágenes. ¿Quién comienza la provocación? ¿Quién rompe el diálogo? Es el señor Lally que se sale furibundo de la negociación y luego recién comienza la gasificación", agregó el vicepresidente.



Millonaria pérdida



El vicepresidente recordó que son 28 millones de dólares que hasta el momento perdió Potosí en los 17 días de paro que se cumplen en esa región. Advirtió el inminente cierre de la empresa minera Manquiri, que sufre severo perjuicio.



Recordó que la población es la más castigada, ejemplificando a aquellos niños que no asisten a la escuela, las amas de casa que sufren el desabastecimiento de alimentos y los centros médicos que no cuentan con medicamentos.



