Mira cómo el presidente de Turquía logró disuadir a un suicida en el Bósforo

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha conseguido salvarle la vida a un hombre al convencerle de que no se tirara del puente del Bósforo en Estambul, cuando estaba a punto de hacerlo, según informaron los medios locales.También se ve en el video que ya se ha convertido en viral.



Erdogan se encontró con el potencial suicida, al que varios agentes policiales intentaron disuadir de su propósito, cuando cruzaba el puente en su coche oficial después de realizar la plegaria del viernes en Üsküdar, en el lado asiático de Estambul.



Al detectar la escena, Erdogan, de un partido islamista, que se dirigía a unas oficinas presidenciales en el lado europeo de la ciudad, dio orden a sus guardaespaldas de traer al hombre a su vehículo.



Según Habertürk, los acompañantes del presidente consiguieron convencer al potencial suicida, identificado como Vezir Çatras, de 30 años, que abandonara su posición fuera de la barandilla, donde llevaba una hora y media discutiendo con la policía.



Çatras, trabajador de una fábrica textil oriundo de la provincia suroriental de Siirt, acudió acto seguido al coche de Erdogan, con el que dialogó cinco minutos y le besó la mano. (Ver video)



Según trascendió, quería suicidarse por la reciente separación de su esposa, que no le permitía ver a sus hijos, pero desistió de su propósito tras hablar con el presidente.



El Puente del Bósforo tiene una altura de 64 metros y es escenario de suicidios varias veces al año.