Familia de Zapata fija 48 horas para dar su verdad

En un plazo de 48 horas, no 24 como emplazó el Gobierno, Gabriela Zapata y su familia saldrán a decir la verdad sobre la relación y el hijo que la empresaria tuvo con el presidente Evo Morales, según anticipó la noche del domingo uno de los abogados de la mujer, Wálter Zuleta.



"La familia ha pedido un marco de 48 horas para que se presente la información que corresponda. Mi condición de abogado es defender de los tres delitos de los que se acusa", aseveró el jurista en entrevista con la cadena estadounidense CNN.



La polémica surge por el hijo que Zapata tuvo con el mandatario en 2007, que según la versión oficial falleció, pero según una abogada y la tía de la empresaria, está con vida. Este sábado Gabriela fue remitida a la cárcel de mujeres de La Paz con detención preventiva.



"Podría ser una de las tesis (la acción política por el menor), porque no hemos encontrado elementos que puedan vincular a la señora Zapata con los delitos de los que se imputa (...) Lamentablemente yo no podría informar oficialmente sobre este tema", agregó Zuleta.



Explicó que se remitió una apelación a un tribunal superior para lograr la liberación de Zapata. "Consideramos que cursará unos 10 días para que conozcan, esperamos que en ese transcurso pueda haber una decisión de un tribunal superior", dijo el abogado sobre su posible salida del penal.



Concluyó señalando que "la opinión pública en general tiene el mismo sentir, pero reitero, las relaciones personales, la relación de larga data generaron consecuencias y esas consecuencias han generado que la familia tome medidas sobre eso".