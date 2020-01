Privados ofrecen vacunas a Bs 200 contra influenza

Cuando las vacunas contra la influenza comienzan a escasear en el sistema de salud pública, desde el sector privado se ofrece una alternativa. Una para quienes tienen la opción de pagar.



"El costo en el mercado es de Bs 180 y Bs 200, dependiendo de si es para niños (pediátrica) o para adultos, y del centro de salud o farmacia donde se la compre", explicó Sergio Sánchez, gerente de la farmacéutica Sanofi Pasteur en Bolivia, de acuerdo con un comunicado publicado por su compañía.



De acuerdo con el Servicio Departamental de Salud (Sedes), en la región ya hay nueve muertes asociadas a la influenza en lo que va del año y restan todavía 14 pacientes graves en terapia intensiva. Por ello, apremia la distribución de dosis para la población.



Por ejemplo, esta farmacéutica ofrece la vacuna tetravalente denominada FluQuadri, disponible en centros de salud privados y farmacias para las personas que no estén en el grupo de riesgo o no se beneficien con la vacuna gratuita del Sedes.



La vacuna tetravalente (cuatro cepas) contra la influenza proporciona protección adicional a las vacunas trivalentes, lo que la hace más segura la reducción de los casos en personas afectadas por la enfermedad, hospitalizaciones y muertes.



Para quienes no desean pagar por las vacunas o no pueden hacerlo, cabe recordar que el Concejo de Santa Cruz de la Sierra aprobó la ley de declaratoria de emergencia municipal, que contempla el suministro de las dosis de manera gratuita para toda la población.