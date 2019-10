Vías expeditas y buen tiempo alientan a la gente a viajar

Filas de vehículos en los retenes de salida de la ciudad y ‘avalancha’ de viajeros en la terminal Bimodal se observaron ayer, debido a que mucha gente quiere aprovechar el fin de semana largo para viajar a las provincias cruceñas y al interior del país.



En la terminal Bimodal aumentó la demanda de pasajes, especialmente al interior del país. Los principales destinos son Cochabamba y Sucre.

Mario Pérez, interventor de la terminal, señaló que en estos días de feriados las empresas operadoras de buses incrementan el precio de pasajes entre el 30 y 40%, respetando el tope máximo establecido por la Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte (ATT). Dijo que el flujo de pasajeros también aumenta hasta un 100%.

“El flujo normal es de 180 buses diarios, pero en estos días se incrementará a 250 buses. Normalmente por día el número de pasajeros alcanza a 7.000, pero en un feriado largo aumenta a 14.000”, explicó Pérez.



Urgidos por llegar a sus destinos, muchos viajeros pagaron más de las tarifas normales. En un recorrido por diferentes empresas operadoras de buses se observó que hay un incremento en el precio de los pasajes.

La empresa Mopar, por el servicio semicama, cobra Bs 80 a Sucre y Bs 70 a Cochabamba. El costo del pasaje a La Paz en Flotas Copacabana cuesta Bs 220. La empresa Bolívar cobra Bs 131 por un pasaje a Cochabamba.



Estos son los precios topes fijados por la ATT.

Los precios de los pasajes establecidos para días normales son los siguientes: a Cochabamba, Bs 50; a La Paz, Bs 81; y a Sucre, Bs 76.

Ayer también familias enteras salieron en sus vehículos hacia las provincias cruceñas, teniendo como principales destinos los valles cruceños, la Chiquitania y el Chaco.



Caminos transitables

El director del Servicio Departamental de Caminos de la Gobernación, Jhonny Soria, informó de que la red vial del departamento se encuentra en condiciones de transitar. No obstante, recomendó a los transportistas y viajeros circular con precaución en algunos tramos, debido a posibles deslizamientos y a los trabajos de mantenimiento o pavimentación.

Soria detalló que la ruta a los Valles se encuentra expedita, pero se debe tener cuidado en el sector de La Angostura y Bermejo, una zona inestable por los constantes deslizamientos.



En la carretera al norte, los viajeros deben circular con precaución en el tramo entre Saavedra y Minero, donde hay trabajos de resellado de una de las vías. Se recomienda seguir las señales de desvío.



Si su destino es la Chiquitania y ha tomado la vía de San Ramón, debe tener cuidado en el sector de río Uruguayito y San Ignacio de Velasco, donde hay trabajos de pavimentación, manifestó Soria.



El director departamental de caminos también recomendó manejar con máxima precaución en curvas, no exceder la velocidad permitida en carreteras y no consumir bebidas alcohólicas si va a conducir un motorizado.



El clima mejora

El meteorólogo de Aasana Viru Viru Gonzalo Céspedes dijo que la población puede viajar tranquila porque el pronóstico no prevé lluvias para este fin de semana y se espera que el tiempo vaya mejorando gradualmente.



Para hoy se prevé una temperatura mínima de 18 grados centígrados y una máxima de 26 grados, mientras que para mañana se pronostica un cambio en la dirección de los vientos a noreste, lo que hará elevar las temperaturas máximas.

Para el lunes se anuncia una mínima de 19 grados centígrados y una máxima, de 30 grados