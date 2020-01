Sequía causa un daño de $us 500 millones al agro

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Julio Roda, informó el lunes que hasta la fecha se reportó una pérdida económica de $us 500 millones en la producción debido a la sequía y pidió al Gobierno incluir a las casas comerciales en el Decreto Supremo 2858 de procedimiento de reprogramación de créditos.



"Bueno nosotros tenemos hasta la semana pasada una pérdida que supera los $us 500 millones y una mora en la cartera de bancos que sólo es el 3%, pero lo más preocupante es las casas comerciales las que financian a los pequeños sectores, (...) estamos pidiendo incluir en el decreto a las casas comerciales", explicó a la ABI.



Dijo que 97% de los productores tienen créditos en casas comerciales y 3% en entidades financieras.



"Las personas que son agropecuarios que tiene créditos en la banca son el 3% y el 97% restante que son los medianos y pequeños productores no tiene créditos en la banca sino en las casas comerciales", respaldó.



Indicó que si se incluye a las casas comerciales en la norma los productores tendrán la posibilidad de tener financiamiento para la siembra de la campaña de verano.



"Estamos trabajando a toda máquina de poder viabilizar que las casas de comerciales entre en ese planteamiento y no afectemos la posibilidad de tener el capital operativo en los meses de octubre y diciembre para la campaña de verano", apuntó.