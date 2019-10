En Bolivia hay al menos 10.000 especies de polilla

Un grupo de investigadores llegó hasta el Parque Nacional Madidi, en el norte del departamento de La Paz en busca de nuevas especies. Durante su observación los expertos se encontraron con que en el lugar existe al menos 10.000 variedades de polilla.



La expedición que es parte de la iniciativa de ‘Wildlife Conservation Society’ y el Gobierno nacional, tiene la misión de describir especies desconocidas que habitan este parque.



Muchas de las especies halladas en la zona son desconocidas para los investigadores, y fueron difíciles de catalogar, ya que son expertas en camuflaje.



Esta habilidad no siempre les permite defenderse de sus depredadores, ya que muchos animales aprenden sus trucos y no se dejan engañar con facilidad.



“Las polillas adulto de muchas de estas especies solo viven para reproducirse. Tienen mandíbulas poco desarrolladas y no pueden alimentarse”, dijo a la BBC Fernando Guerra Serrudo, entomólogo del equipo.