Sean Penn calificó de "estúpidos" a quienes criticaron su chiste

Sean Penn finalmente abordó el polémico chiste que hizo acerca del estatus migratorio del cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu cuando le entregó el premio a la Mejor película por Birdman en la pasada gala de los Óscar.



“Siempre me sorprendo con la estupidez flagrante”, le confesó el actor a la agencia de notcias AP el pasado fin de semana. “No pido absolutamente ninguna disculpa. De hecho, me importa una m... cualquiera que sea tan estúpido como para no entender la ironía cuando tenemos un país que es tan xenófobo”.



Penn también expresó que se siente feliz con la presencia de inmigrantes en Estados Unidos.



“Si hicieran lo que les diera la gana no tuviéramos grandes cineastas como Alejandro trabajando aquí, en este país”, confesó. “Gracias a Dios, sí los tenemos”.



En varias ocasiones, González Iñárritu ha declarado que tiene una amistad con el actor y le restó importancia al comentario, que consideró una broma entre amigos.



En la entrega del premio, Penn -ganador de dos premios Óscar- preguntó al público "¿Quién le dio a este hijo de p... una green card?" antes de revalar que "Birdman" fue elegida la mejor película.



Muchas personas calificaron el comentario en las redes sociales de "racista" y "ofensivo".