Paul McCartney prepara un nuevo disco

El exmiembro de The Beatles Paul McCartney anunció su regreso al sello discográfico Capitol y desveló además que se encuentra preparando un nuevo álbum en solitario.



"Esto es realmente emocionante para mí. Capitol no solo fue mi primer sello en Estados Unidos, sino que además el primer disco que compré en mi vida fue "Be-Bop-A-Lula", de Gene Vincent, en el sello Capitol", dijo McCartney en una nota de prensa reproducida en su web oficial y en la de la casa discográfica con sede en Los Ángeles (EEUU).



Se trata de un acuerdo global por el que el trabajo de McCartney, al margen de The Beatles, pasará a formar parte del catálogo de Capitol.

Además, el comunicado informó que el legendario músico "se encuentra trabajando en un nuevo disco de estudio", aunque no dio más detalles.

La casa discográfica ha preparado también un "extenso plan", que comenzará a desarrollar en julio de 2017, para explotar el archivo de McCartney, una enorme e influyente obra que abarca desde McCartney (1970) a su último disco hasta la fecha New (2013).



"La asociación de Paul McCartney con Capitol ha definido ampliamente nuestro legado histórico y todos nosotros estamos muy orgullosos y honrados de que haya elegido volver a casa", aseguró el presidente del sello Capitol, Steve Barnett.



Paul McCartney actuará hoy y mañana en el Quicken Loans Arena de Cleveland (Estados Unidos) y el 4 y el 5 de octubre se presentará en el Golden 1 Center de la ciudad californiana de Sacramento.



Asimismo, el músico participará en el festival Desert Trip, que se celebrará en dos fines de semana consecutivos (del 7 al 9 y del 14 al 16 de octubre) en el valle californiano de Coachella y que cuenta en su cartel con The Rolling Stones, Bob Dylan, Neil Young, The Who y Roger Waters.