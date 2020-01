Carmen Fátima quiere consolidar el doblaje como profesión

De eso puede hablar muy bien, pues ha tenido la oportunidad de trabajar como actriz de doblaje para importantes empresas de servicios audiovisuales, como Gaspa, Main Post, Media Pro Com y Civisa Media, las cuales realizan este trabajo para reconocidas producciones de cadenas televisivas de prestigio como Discovery Channel o Disney Television.

La actriz optó por compartir sus conocimientos con sus compatriotas y desde hace un par de años dicta talleres destinados a todas las personas que usan su voz para comunicarse y trabajar, es decir locutores, actores de doblaje, periodistas, etc. En estos cursos enseña como “darle color a nuestra voz”. El próximo taller comenzará el 28 de marzo en AEA Audio Academy (calle Lemoine # 355) y tendrá dos niveles, intensivo y profesional. Saavedra afirma que dedicarse a enseñar su pasión ha sido muy satisfactorio para ella hasta el momento. DECEPCIÓN Pero no todo ha sido satisfacciones para Carmen Fátima, que lamenta el poco interés que existe en los medios de comunicación nacionales (sobre todo televisivos) al oficio de doblajista. Su preocupación aumenta cada vez que comprueba este desinterés, pues ella considera que el país se está perdiendo la oportunidad de avanzar en este campo, tomando en cuenta que en todos los países vecinos se hace doblaje, menos en Bolivia. Saavedra se pregunta por qué ningún medio la apoya con el proyecto de su academia de doblaje y solo recibe “apoyo de comunicadores por compañerismo en las redes”. “Solo quiero hacerlos reaccionar. Si llegamos a hacer doblaje en Bolivia los canales serán los primeros beneficiados en transmitir novelas, series, etc. Solo se necesita presupuesto porque talento hay en Bolivia”, manifiesta la actriz, que también indica su deseos de transmitir sus conocimientos en las provincias. Ha doblado la voz de diversos personajes de la televisión y el cine